I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sardegna, crolla ponte vicino alla spiaggia di Fontanamare: camion finisce nel canale



Questa mattina è crollato il ponte di ingresso al parcheggio di Fontanamare, nel territorio di Gonnesa, nel Sud Sardegna. Grande spavento per un camion finito in un canale, ma fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale per i primi interventi.

Continua a leggere



Questa mattina è crollato il ponte di ingresso al parcheggio di Fontanamare, nel territorio di Gonnesa, nel Sud Sardegna. Grande spavento per un camion finito in un canale, ma fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale per i primi interventi.

Continua a leggere

Continua a leggere