Savona, nonno si suicida buttandosi da una finestra: “Non vedo mio nipote, non ha più senso vivere”



Tragedia a Savona dove un nonno si è suicidato lanciandosi dalla finestra di casa. In un biglietto il motivo del suo gesto: “Non riesco a vedere il mio nipotino. Non ha più senso vivere così”. Il suo non è un caso isolato. Sono molto gli anziani che, rimasti senza gli affetti durante la quarantena, hanno deciso di togliersi la vita.

