Scapoli, suore cantano sulle note di Bella Ciao prima di riunirsi in preghiera



Le suore del convento di Scapoli, paesino in provincia di Isernia, hanno cantato sulle note di Bella Ciao accodandosi ai cittadini del comune molisano per la giornata della Liberazione di oggi, sabato 25 aprile, prima di riunirsi in preghiera, accogliendo l’invito del sindaco del piccolo paese Renato Sparacino.

