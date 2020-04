I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Scavalca la recinzione e porta il nipotino al parco, maxi multa per la nonna: 1500 euro



I fatti sono avvenuti a San Francesco al Campo, in provincia di Torino. La donna è stata beccata mentre spingeva il minore sull’altalena. “Dopo settimane di attenzione non è possibile che ancora ci sia chi non abbia capito che deve stare a casa e uscire solo in caso di necessità” ha detto il sindaco.

