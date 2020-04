I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Scomparsa in piena emergenza coronavirus: si cerca Elena



Elena, 37 anni è scomparsa dal Monte Argentario (Grosseto), lo scorso 27 marzo, in piena emergenza coronavirus. Alla madre, l’ultima persona che ha sentito la sua voce insieme alla sorella, Elena ha detto di trovarsi alla stazione di Orbetello (Grosseto). Ha con sé i documenti ma non i farmaci per la sua terapia quotidiana.

