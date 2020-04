I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Scudetto assegnato in caso di campionato annullato, Gravina: “Alla Juve non piace”



Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha dichiarato, in un’intervista, che la Serie A potrebbe ripartire il 20 maggio e ha fatto capire che se invece il campionato non ripartirà lo scudetto non sarà assegnato a nessuno: “Lo Scudetto bisogna decidere solo di assegnarlo o meno, la stessa Juventus credo abbia espresso un non gradimento”.

