Scuola, sempre più probabile il ritorno in classe a settembre: cosa cambia per esami e lezioni



L’ipotesi che le scuole riaprano solamente a settembre si fa sempre più concreta e viene confermata non solo dal parere degli esperti in materia sanitaria, ma anche da un altro indizio: il ministero dell’Istruzione ha prorogato (dal 31 marzo al 31 luglio) la scadenza della card da 500 euro che permette ai docenti di acquistare anche pc, webcam e altri strumenti utili per la didattica a distanza.

