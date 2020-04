I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Scuola, tutti promossi e maturità online: cosa succede con l’emergenza Coronavirus



Esame di terza media, maturità, corsi di recupero a settembre e tutti ammessi al nuovo anno scolastico: il decreto scuola cambierà completamente la conclusione dell’anno per gli studenti italiani, con importanti novità dovute all’emergenza Coronavirus. Vediamo come terminerà l’anno scolastico in corso e come inizierà il nuovo.

Continua a leggere



Esame di terza media, maturità, corsi di recupero a settembre e tutti ammessi al nuovo anno scolastico: il decreto scuola cambierà completamente la conclusione dell’anno per gli studenti italiani, con importanti novità dovute all’emergenza Coronavirus. Vediamo come terminerà l’anno scolastico in corso e come inizierà il nuovo.

Continua a leggere

Continua a leggere