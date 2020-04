I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Senza lavoro al nord, ci deve mantenere la famiglia ma non ci fanno tornare in Sicilia”



L’appello al governatore delala Regione Sicilia Nello Musumeci da parte di un nostro lettore di origini siciliane ma residente al nord dove è rimasto bloccato senza lavoro per l’emergenza Coronavirus: “Non sono scappato come tanti altri anche se ho ancora la residenza in Sicilia ma ora non abbandonateci. Vogliamo ritornare a casa”.

Continua a leggere



L’appello al governatore delala Regione Sicilia Nello Musumeci da parte di un nostro lettore di origini siciliane ma residente al nord dove è rimasto bloccato senza lavoro per l’emergenza Coronavirus: “Non sono scappato come tanti altri anche se ho ancora la residenza in Sicilia ma ora non abbandonateci. Vogliamo ritornare a casa”.

Continua a leggere

Continua a leggere