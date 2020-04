I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sequestrate migliaia di confezioni di gel igienizzante e guanti potenzialmente pericolosi



I carabinieri del Nas hanno sequestrato migliaia di confezioni di gel igienizzante mani e di guanti in lattice, privi dei requisiti di sicurezza e potenzialmente pericolosi per la salute. I controlli in tutta Italia, incrementati a seguito all’emergenza coronavirus, per tutelare la salute del consumatore.

