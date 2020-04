I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sequestrate migliaia di mascherine cinesi importate da Irene Pivetti: “Colpita per il mio cognome”



L’ex presidente della Camera, Irene Pivetti, è finita nei guai dopo che sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza migliaia di mascherine Ffp2 importate dalla Cina dalla Only logistics Italia srl, società da lei amministrata. L’operazione è avvenuta nell’ambito di una inchiesta condotta dalla Procura di Savona. Ma lei si difende: “Regole cambiate in corsa, sono stata colpita per il mio cognome”.

