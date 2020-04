I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Serie A: a fine maggio si ritorna a giocare, il piano del ministro Spadafora



Mentre Federcalcio e Lega si stanno confrontando soprattutto per i calendari e le date, il ministro Spadafora avrebbe studiato il programma di ripartenza: prima fase con arrivo nei ritiri da parte dei giocatori, in modo scaglionato. Nuovi tamponi a tutti, in caso di negatività si passerebbe alla seconda fase: ripresa degli allenamenti e gare da fine maggio, in campo neutro e senza tifosi.

Continua a leggere



Mentre Federcalcio e Lega si stanno confrontando soprattutto per i calendari e le date, il ministro Spadafora avrebbe studiato il programma di ripartenza: prima fase con arrivo nei ritiri da parte dei giocatori, in modo scaglionato. Nuovi tamponi a tutti, in caso di negatività si passerebbe alla seconda fase: ripresa degli allenamenti e gare da fine maggio, in campo neutro e senza tifosi.

Continua a leggere

Continua a leggere