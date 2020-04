I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sicilia, muore dopo il parto a 19 anni: procura di Enna apre un’inchiesta



Maria Giusi Marletta era stata ricoverata in terapia intensiva a causa delle complicazioni sopraggiunte dopo parto, avvenuto con taglio cesareo all’ospedale Basilotta di Nicosia. L’Asp di Enna per far chiarezza sulla sua drammatica morte, ha disposto un’inchiesta interna e nominato una commissione.

