Simona Ventura compie 55 anni, gli auguri di Giovanni Terzi: “Sono fortunato ad averti vicino”



Simona Ventura compie 55 anni. La nota conduttrice tv festeggerà il suo compleanno accanto alle persone che più ama, seppur costretta come tutti gli italiani all’isolamento forzato per fronteggiare l’emergenza coronavirus. In questo giorno speciale, non potevano mancare gli auguri del suo compagno Giovanni Terzi che le scrive un’intensa dedica su Instagram: “Tu sai amare chi ti sta accanto e lo difendi davanti a chiunque. Sono un uomo fortunato ad averti vicino! Ti amo”

