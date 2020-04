I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Simona Ventura trova un paparazzo sotto casa: “Mi rende felice, fa pensare che torni la normalità”



La conduttrice pubblica un video sui social in cui riprende un fotografo appostato sotto casa sua per immortalarla insieme a Giovanni Terzi. “Non si molla mai eh?”, chiede divertita al paparazzo, poi pubblica il video scrivendo: “Da una parte penso si ritorni alla normalità, dall’altra un tuffo in un passato che mi riempie d’energia”.

Continua a leggere



La conduttrice pubblica un video sui social in cui riprende un fotografo appostato sotto casa sua per immortalarla insieme a Giovanni Terzi. “Non si molla mai eh?”, chiede divertita al paparazzo, poi pubblica il video scrivendo: “Da una parte penso si ritorni alla normalità, dall’altra un tuffo in un passato che mi riempie d’energia”.

Continua a leggere

Continua a leggere