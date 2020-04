I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sindaco di Soresina ancora positivo dopo oltre un mese: “Allungare la quarantena per i guariti”



Il primo cittadino di Soresina chiede prudenza sulla data del 3 maggio. Sì alla riapertura delle attività commerciali, ma “bisognerà continuare a uscire solo per lo stretto necessario e sempre muniti di mascherine e guanti. Dobbiamo evitare di fare come la Cina e ritrovarci alle prese con una fase due della pandemia: abbiamo già pagato uno scotto troppo alto”. Il sindaco chiede, inoltre, al Governo aiuti concreti per l’economia locale. “Il Governo deve mettere mano al portafoglio. Rischiamo di perdere la nostra identità”.

