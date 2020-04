I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sondaggi, maggioranza degli italiani (78%) teme che il blocco delle attività causi tensioni sociali



Italiani preoccupati per il blocco delle attività produttive. Secondo un sondaggio effettuato da Ems Acqua il 78% dei cittadini intervistati teme l’esplosione di tensioni sociali, “a seguito del blocco delle attività economiche nel Paese”. Solo il 13% ha dichiarato di non essere preoccupato. Il 9% ha preferito non rispondere.

