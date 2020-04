I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Sono un italiano bloccato in Messico, aiutatemi a rientrare: qui ci trattano in modo vergognoso”



Ci scrive Alessio, un nostro lettore di Napoli e residente in Germania, bloccato in Messico dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. “A noi stranieri non è neanche più consentito legalmente affittare una stanza o una casa per via del Covid-19. La Farnesina non ci aiuta e l’ambasciata italiana qui in Messico non fa altro che dirci di prendere voli che però non sono garantiti”.

Continua a leggere



Ci scrive Alessio, un nostro lettore di Napoli e residente in Germania, bloccato in Messico dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. “A noi stranieri non è neanche più consentito legalmente affittare una stanza o una casa per via del Covid-19. La Farnesina non ci aiuta e l’ambasciata italiana qui in Messico non fa altro che dirci di prendere voli che però non sono garantiti”.

Continua a leggere

Continua a leggere