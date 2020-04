I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sorelle annegate nella Laguna, ipotesi suicidio: “Ci avevano detto di avere il Covid”



“Ci avevano detto di avere il Covid, ma forse era solo un modo per prepararci al loro suicidio”. A Fanpage.it, parla Othmar, il cugino di Sanae e Bouchra, le due sorelle di 39 e 43 anni, ritrovate annegate, mano nella mano, nelle acque della Laguna di Venezia. Pittrice la prima e laureata in filosofia, la seconda, in Italia erano lavoratrici del turismo, un settore in seria difficoltà per la crisi.

Continua a leggere



“Ci avevano detto di avere il Covid, ma forse era solo un modo per prepararci al loro suicidio”. A Fanpage.it, parla Othmar, il cugino di Sanae e Bouchra, le due sorelle di 39 e 43 anni, ritrovate annegate, mano nella mano, nelle acque della Laguna di Venezia. Pittrice la prima e laureata in filosofia, la seconda, in Italia erano lavoratrici del turismo, un settore in seria difficoltà per la crisi.

Continua a leggere

Continua a leggere