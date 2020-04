I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Stefano De Martino lascia Belen e Santiago, quarantena a Napoli da solo: “Devo fare Made in Sud”



Il conduttore e ballerino ha lasciato la moglie Belen Rodriguez e il figlio Santiago a Milano per trascorrere il resto della quarantena a Napoli, da solo. Lui stesso ne spiega i motivi su Instagram Stories: tra circa un mese De Martino tornerà in televisione con la nuova stagione di Made in Sud.

