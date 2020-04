I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Storie d’amore nei giorni della quarantena: Paola e Michele si sono innamorati dal balcone



L’amore ai tempi del Coronavirus può nascere in modo insolito. Così è stato per Paola e Michele nella Verona di Romeo e Giulietta. Vicini di casa, non si era mai visti prima di uscire sui rispetti balconi il 17 marzo scorso. “Adesso però siamo innamorati pazzi, ci chiamiamo dieci volte al giorno, usciamo sul poggiolo e ci guardiamo per ore”.

Continua a leggere



L’amore ai tempi del Coronavirus può nascere in modo insolito. Così è stato per Paola e Michele nella Verona di Romeo e Giulietta. Vicini di casa, non si era mai visti prima di uscire sui rispetti balconi il 17 marzo scorso. “Adesso però siamo innamorati pazzi, ci chiamiamo dieci volte al giorno, usciamo sul poggiolo e ci guardiamo per ore”.

Continua a leggere

Continua a leggere