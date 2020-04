I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Strutture per anziani a rischio focolaio in Italia: 104 irregolari, 15 chiuse dai Nas



Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, su oltre 600 controlli dei Nas scoperte 104 strutture per anziani non in regola. 61 persone denunciate e altre 157 sanzionate per un ammontare complessivo di oltre 72mila euro. Tra le irregolarità amministrative contestate, spiegano i carabinieri, carenze igieniche e sovraffollamento.

