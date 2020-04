I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Suri Cruise compie 14 anni, mamma Katie Holmes pubblica una rara foto della figlia



Per festeggiare il compleanno della figlia nata dal matrimonio con Tom Cruise, l’attrice di Dawson’s Creek ha rotto per una volta la sua celebre riservatezza pubblicando eccezionalmente una foto della ragazzina. La Holmes è da sempre discreta sulla sua vita privata, al punto che ha nascosto per anni la relazione con Jamie Foxx.

Continua a leggere



Per festeggiare il compleanno della figlia nata dal matrimonio con Tom Cruise, l’attrice di Dawson’s Creek ha rotto per una volta la sua celebre riservatezza pubblicando eccezionalmente una foto della ragazzina. La Holmes è da sempre discreta sulla sua vita privata, al punto che ha nascosto per anni la relazione con Jamie Foxx.

Continua a leggere

Continua a leggere