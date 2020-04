I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Svezia, no al lockdown contro il coronavirus. Esperti avvertono: “Ci portano alla catastrofe”



La Svezia sta affrontando la pandemia di coronavirus in maniera diversa rispetto a quanto sta accadendo nel resto del mondo. Bar, ristoranti, cinema, stazioni sciistiche e alcune scuole restano aperti, anche se il governo ha dato ai cittadini delle indicazioni per contenere i contagi. Indicazioni che però, secondo molti, non sarebbero sufficienti.

