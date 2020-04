I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Tessera sanitaria, scadenza prorogata al 30 giugno per il Coronavirus



Un emendamento al decreto Cura Italia, approvato durante la discussione in commissione al Senato, prevede la proroga della scadenza della tessera sanitaria fino al 30 giugno. Per chi, quindi, ha la tessera in scadenza, si rinvia il termine per l’arrivo del nuovo documento. Chi, invece, ha presentato richiesta per una nuova tessera può ricorrere fino a quella data a una copia provvisoria.

