Tevez: “Calciatori privilegiati, pensiamo a chi lavora tutto il giorno per la famiglia”



Carlos Tevez bomber del Boca campione d’Argentina ha raccontato il suo isolamento per il Coronavirus, dedicando un pensiero ai più poveri. Il tutto con la voglia di aiutare le persone meno fortunate: “Sarei felice di aiutare e di mettermi a disposizione, perché lo Stato c’è ma dovremmo esserci pure noi. Questa situazione ci ha ricordato che siamo tutti uguali. Non serve a nulla apparire in un video”

