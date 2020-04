I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Timothée Chalamet e Lily Rose Depp si sono lasciati, stavano insieme da poco più di un anno



Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp si sono lasciati. I due giovanissimi attori stavano insieme dall’autunno 2018, quando hanno condiviso il set del film Netflix “The King”, durante il quale si sono innamorati. Da questo inverno si vociferava sulla loro rottura, ma non c’erano state conferme da parte degli interessati. La certezza è arrivata da un’intervista rilasciata dal protagonista di “Call me by your name” a Vogue Uk, dove ha dichiarato di essere single.

Continua a leggere



Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp si sono lasciati. I due giovanissimi attori stavano insieme dall’autunno 2018, quando hanno condiviso il set del film Netflix “The King”, durante il quale si sono innamorati. Da questo inverno si vociferava sulla loro rottura, ma non c’erano state conferme da parte degli interessati. La certezza è arrivata da un’intervista rilasciata dal protagonista di “Call me by your name” a Vogue Uk, dove ha dichiarato di essere single.

Continua a leggere

Continua a leggere