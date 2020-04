I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Tiziano Ferro adotta due Dobermann: “Abbandonati perché non sapevano cacciare e aggredire”



Era solo lo scorso marzo quando Tiziano Ferro piangeva su Instagram la morte della cagnolina Piper, presa con il marito Victor Allen e diventata una fedele compagna di vita. Da poche ore, sembra però che il sorriso sia tornato a spuntare, grazie all’adozione di altri due cani, per la precisione due Dobermann abbandonati in un canile perché poco aggressivi e di razza non pura.

Continua a leggere



Era solo lo scorso marzo quando Tiziano Ferro piangeva su Instagram la morte della cagnolina Piper, presa con il marito Victor Allen e diventata una fedele compagna di vita. Da poche ore, sembra però che il sorriso sia tornato a spuntare, grazie all’adozione di altri due cani, per la precisione due Dobermann abbandonati in un canile perché poco aggressivi e di razza non pura.

Continua a leggere

Continua a leggere