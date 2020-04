I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Torino, Angelo chiede il tampone, ma la chiamata arriva una settimana dopo la sua morte



Il medico di base ha richiesto il tampone il 13 marzo 2020 per Angelo Franzò, che aveva febbre alta e tosse, per sospetto Covid-19. La Asl chiama il 3 aprile la famiglia per effettuare il tampone, ma Angelo è morto di Coronavirus in ospedale il 28 marzo. Con una mail del 6 aprile l’Asl informa la famiglia di stare a casa dal 17 al 31 marzo. Caos nella sanità piemontese.

