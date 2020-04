I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Torino, anziano in quarantena non ha soldi per la spesa: la polizia gli porta da mangiare



Un anziano residente nel quartiere San Donato di Torino ha chiamato la polizia e raccontato di non avere più soldi per fare la spesa. Gli agenti sono andati a trovarlo e gli hanno portato dei viveri.

