Torino, caos dopo una rapina: decine di persone in strada contro la polizia, 6 arresti



Domenica di tensione a Torino, in corso Giulio Cesare. Decine di persone sono scese in strada per contestare e tentare di fermare gli agenti di polizia intervenuti per arrestare i presunti autori di una rapina ai danni di un anziano. Quattro persone sono state fermate per resistenza a pubblico ufficiale.

