Torino, confinata in casa veniva maltrattata dal fratello spacciatore: arrestato



Un ragazzo di 26 anni è stato denunciato dalla sorella per maltrattamenti: da giorni la minacciava, insultava e picchiava in casa, dove i due erano costretti a rimanere a seguito delle misure di confinamento imposte dal governo per contrastare l’espansione del coronavirus.

