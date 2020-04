I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Torino, contagiata in ospedale: “Dovevano curare e proteggere mia mamma, e invece l’hanno uccisa”



Torino, Ospedale Maria Vittoria. Elena Impavito, 69 anni, è in degenza dal 23 novembre dopo una difficile operazione, comincia la riabilitazione a fine marzo, doveva essere dimessa il 1 aprile, ma non sta bene. Nessuno le ha fatto un tampone. Per un disguido la dimissione salta, poi dall’ospedale arriva la telefonata: è positiva al Covid. La signora Elena è morta il 13 aprile.

