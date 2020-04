I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Torino, incendio in un palazzo in centro: 24 famiglie in strada, evacuato un supermercato



Il rogo scoppiato stamattina, mercoledì 8 aprile, è partito dal negozio di fiori in via Santa Teresa 19. Ferita la titolare, ad aiutarla ad uscire dal locale è stato un clochard. Diverse persone sono state fatte evacuare, al lavoro sei squadre di vigili del fuoco. Coinvolte anche alcune auto parcheggiate in zona.

