Torino, la denuncia di un papà: “Multa di 400 euro perché ero sotto casa con figlia e cane”



È andato a fare una passeggiata sotto casa con la figlia e il cane, i vicini hanno allertato la polizia e gli è stata fatta una multa di 400 euro. È quanto ha denunciato un papà di Torino, che ha mostrato un verbale non firmato spiegando di non voler pagare perché non avrebbe violato nessuna norma in vigore per contenere i contagi di coronavirus.

