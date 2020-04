I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Torino, non riesce a raggiungere l’ospedale: donna partorisce in strada in piena notte



Il lieto evento a Collegno, nell’area metropolitana del capoluogo piemontese, nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 aprile. Protagonista della storia una donna di 31 anni senza fissa dimora che ha già altri due figli. Il personale del 118 è riuscito ad assistitine la coppia durante il parto che fortunatamente non ha avuto particolari complicanze.

