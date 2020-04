I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Torino, operatore sanitario “salta” la fila al supermercato: insultato dagli altri clienti



A Torino il racconto di un giovane operatore sanitario: “Sono andato nella pausa pranzo, tra il lavoro in studio, iniziato alle 7.30 del mattino e il turno, che ho finito alle 20.30, perché ovviamente facendo più turni del normale non ho altri momenti. Fino ad ora avevo cercato di evitare comunque la corsia preferenziale ma oggi non avevo altra possibilità”, ha spiegato denunciando che però i clienti in fila lo hanno insultato.

