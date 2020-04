I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Torino, scarcerato Gabriele Defilippi, assassino di Gloria Rosboch: è positivo al coronavirus



Gabriele Defilippi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Gloria Rosboch nel Canavese, viene scarcerato. Il giovane ha contratto il coronavirus nel carcere torinese delle Vallette e, come altri detenuti nelle sue condizioni, potrà tornare temporaneamente in libertà. Scarcerato per lo stesso motivo anche uno dei responsabili dei fatti di piazza San Carlo.

Continua a leggere



Gabriele Defilippi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Gloria Rosboch nel Canavese, viene scarcerato. Il giovane ha contratto il coronavirus nel carcere torinese delle Vallette e, come altri detenuti nelle sue condizioni, potrà tornare temporaneamente in libertà. Scarcerato per lo stesso motivo anche uno dei responsabili dei fatti di piazza San Carlo.

Continua a leggere

Continua a leggere