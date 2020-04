I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Torino, scontro tra moto e auto: muore maresciallo dell’esercito, lavorava all’Unità di crisi



Il tragico incidente stamattina dopo le 8 tra corso Ferrucci e corso Mediterraneo. Massimiliano Taddeo, 45 anni, prestava servizio presso la sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte, in questi giorni in prima linea per l’emergenza Coronavirus. Lascia la moglie e due figlie.

