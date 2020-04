I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Torino, strage nella casa di riposo: morti 21 anziani su 87, aperta inchiesta



In pochi giorni 21 morti su 87 ricoverati in una casa di riposo di Grugliasco. Il sindaco Roberto Montà e il responsabile del distretto sanitario dell’Asl To3 hanno presentato un esposto per capire se nella struttura privata ci sia un focolaio di coronavirus. Al momento non è stata possibile accertarlo a causa della penuria di tamponi.

