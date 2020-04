I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Torino, tenta suicidio sulla tomba della moglie ma i carabinieri lo salvano: “Mi sento solo”



L’uomo era stato già colpito dalla perdita della moglie avvenuta tre anni fa e la necessita di restare chiusi in casa lontano anche dai propri affetti per l’emergenza sanitaria in corso lo avrebbe destabilizzato psicologicamente. Fondamentale per salvargli la vita l’intervento dei carabinieri, messi in allarme dai figli a cui l’uomo aveva dedicato una ultima telefonata in cui preannunciava il gesto.

