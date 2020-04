I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Torna dal lavoro alle 23: per la GdF è “troppo tardi”, multa di 550 euro



L’avvocato è stato fermato ieri sera a Pescara, nel percorso che dal suo studio lo conduceva all’abitazione in macchina. Secondo i finanzieri era in macchina “senza comprovate esigenze lavorative” e per questo è stato sanzionato in ottemperanza alle misure anti Coronavirus.

