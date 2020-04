I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Trento, festa di laurea in villa: multati sette ragazzi, non indossavano neanche le mascherine



Sette ragazzi si sono dati appuntamento in una villa di Riva del Garda, in provincia di Trento, per festeggiare la laurea di un amico di 25 anni conseguita all’Università Bocconi di Milano. Qualcuno ha però segnalato l’assembramento e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno multato tutti per aver violato le restrizioni imposte contro il coronavirus.

