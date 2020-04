I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Treviso, emergenza per Angiolina, scomparsa in sella alla sua bici



Angiolina Dal Moro è scomparsa lunedì 20 aprile a Follina (Treviso), in sella alla sua bici. Secondo i familiari non ci sarebbero motivi per cui la 56enne si sarebbe dovuta allontanare volontariamente, in pieno lockdown e senza avvertire nessuno. Non si esclude che la donna possa essere stata colta da malore o essere rimasta vittima di un incidente. I familiari hanno invitano chiunque abbia notizie di Angelina a contattare il 112.

Continua a leggere



Angiolina Dal Moro è scomparsa lunedì 20 aprile a Follina (Treviso), in sella alla sua bici. Secondo i familiari non ci sarebbero motivi per cui la 56enne si sarebbe dovuta allontanare volontariamente, in pieno lockdown e senza avvertire nessuno. Non si esclude che la donna possa essere stata colta da malore o essere rimasta vittima di un incidente. I familiari hanno invitano chiunque abbia notizie di Angelina a contattare il 112.

Continua a leggere

Continua a leggere