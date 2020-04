I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Uccide la moglie e copre l’omicidio fingendo che sia malata di coronavirus



È scomparsa a metà marzo, dopo aver chiesto il divorzio dal marito. Da allora dal suo cellulare sono partiti messaggi che parlavano di un contagio da Covid, ma quando i familiari, allarmati, hanno chiamato l’ospedale, della donna non c’era traccia. Così David Anthony ha coperto l’omicidio della moglie Gretchen simulando per mesi un caso grave di Covid. Smascherato, è ora in attesa di estradizione in Florida.

