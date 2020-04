I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ucciso dal coronavirus prima di discutere la tesi, laurea alla memoria allo studente 30enne di Pisa



Per volontà dell’Università di Pisa, il conferimento della laurea avverrà nel giorno e nell’orario preciso in cui il giovane studente camerunense Christin Tadjuidje Kamdem avrebbe dovuto sostenere il suo esame finale per il conseguimento del titolo di dottore in Scienze Agrarie. “Sarebbe stata un’ulteriore ingiustizia privarlo di questo titolo” ha spiegato il Rettore.

