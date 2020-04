I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

UEFA e Agnelli, lettera all’Europa: “Chi ferma il campionato rischia esclusione dalle coppe”



La Uefa e la ECA non hanno preso bene la sospensione definitiva del campionato belga e hanno inviato una lettera a tutte le 55 federazioni europee, a cui hanno consigliato di non sospendere i campionati. La stagione interrotta a causa del Coronavirus può ripartire in estate. Le nazioni che sospenderanno i campionati rischiano di non mandare le rispettive squadre nelle coppe europee.

