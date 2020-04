I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Un incubo durato 45 giorni. A Pasqua ho riabbracciato finalmente mia moglie: è stato come un nuovo inizio”



Il ricovero della moglie in Pneumologia. Poi quello dei due suoceri, deceduti dopo qualche giorno in ospedale, e quello di sorella, cognato e nipote. Nel giro di pochi giorni, la vita di Carlo Malvezzi è precipitata: anche per lui la diagnosi è quella di positività al Covid. “Siamo consapevoli che la nostra vita non tornerà più quella di prima”.

