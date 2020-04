I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Università chiuse fino a giugno, poi la ripresa in due fasi: cosa succede per lezioni ed esami



Per l’università la ripresa dopo l’emergenza Coronavirus sarà in due fasi, come spiega il ministro Gaetano Manfredi. La prima parte riguarderà il completamento di questo semestre che andrà avanti fino a luglio, con lezioni online. Da settembre, invece, si passerà a un modello misto con lezioni ed esami di presenza in alcuni atenei e per alcuni corsi, e didattica online per altri.

