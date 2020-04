I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

USA, Monika uccisa da un passante in ambulanza mentre aveva una crisi respiratoria



Monika, 34 anni attivista LGBT è stata uccisa a colpi di pistola ad Harlem Park, mentre veniva soccorsa in ambulanza per una crisi respiratoria. La 34enne si trovava nel retro del mezzo con i paramedici quando il killer l’ha puntata e ha fatto fuoco. Nonostante la presenza dei sanitari per la vittima non c’è stato niente da fare.

